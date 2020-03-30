Тюменцы начали рабочую неделю на карантине с онлайн-зарядки.

30 Март 2020 2020-03-30T13:03:38+03:00

Первая зарядка под хештегом #лучшедома проходила в онлайн-режиме в одном из крупных тюменских пабликов

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В период карантина сидеть дома без постоянного движения и выхода энергии непросто. Вдвойне тяжело без физической активности детям. Чтобы тюменцы могли начать рабочую неделю на удаленке с отличного настроения, администрация паблика «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» совместно со спонсором – мясным брендом «Ишимский» (производитель агрохолдинг «Юбилейный») – и при поддержке спортклуба CrossFit GUDRON организовала совместную зарядку и пригласила присоединиться к ней всех желающих.

Как отметили в пресс-службе агрохолдинга «Юбилейный», сейчас мы все находимся в непривычной ситуации и вынуждены менять образ жизни.

– Люди, которые живут осознанно, могут извлечь из этой ситуации пользу, завести новые и полезные привычки. Например, делать утреннюю зарядку. Мясной бренд «Ишимский» с вами! – прокомментировала пиар-специалист агрохолдинга Вера Казанцева.

В течение рабочей пятидневки зарядки для всех, кто «онлайн», будут проводить тюменские спортсмены и мастера спорта из Crossfit Gudron. Ребята отметили, что именно утренняя зарядка не только взбодрит тело, но и придаст организму бодрости на весь день, увеличит поступление кислорода в организм и тем самым увеличит работоспособность мозга.

– Она пробуждает, оздоравливает и укрепляет организм. Даже если вы проснулись позже, чем прошла наша онлайн-зарядка, то все равно присоединяйтесь к здоровому движению, включите запись эфира и повторите движения. Это сплошная польза для тела, – добавил руководитель клуба Владимир Ильницкий, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, являющийся серебряным призером первенства мира в данном виде спорта.

Отметим, что такой формат пользователям соцсети понравился:

«Всегда рад, что есть такие люди, которые не поддаются панике и стимулируют других», – написал в комментариях Дмитрий Иванов.

«Спасибо большое за тренировку», – поблагодарила Дарья Михайлова.

Анастасия Норкина, как и многие тюменцы, отметила, что зарядка подняла настроение.

Если вы хотите быть бодрыми и активными, присоединяйтесь и переходите по этой ссылке. Утренняя зарядка стартует в 8.30.