Тюменцы смогут бесплатно посещать образовательные и культурные онлайн-платформы

30 Март 2020 2020-03-30T12:05:14+03:00

Изменить размер текста: A A

МТС с 26 марта обнулила стоимость интернет-трафика на популярные образовательные платформы и ресурсы по культуре и искусству. Среди них – Нетология, Arzamas, Coursera, Geek Brains, Синхронизация, Мариинский театр в Петербурге, Эрмитажная академия, Мобильный художественный театр.

Ранее эти ресурсы предоставили пользователям бесплатный доступ к своим курсам, лекциям и виртуальным экскурсиям.

До конца апреля у всех абонентов МТС трафик при серфинге на перечисленных сайтах не будет тарифицироваться и расходовать пакеты интернета на всех тарифах.

Ранее для свободного доступа к официальным данным о профилактике и защите от распространения вируса МТС обнулила трафик на инфосайт Стопкоронавирус.рф, сайты Росминздрава, Всемирной организации здравоохранения, Роспотребнадзора РФ.