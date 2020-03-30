2020-03-30T11:37:06+03:00
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Предприятия Тюменской области обязали трудоустраивать подростков

Работодателей ознакомили с новыми правилами
Вадим Бегун
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Тюменские организации с штатом более 150 человек обязаны трудоустраивать подростков. Фото - pixabay.com.Тюменские организации с штатом более 150 человек обязаны трудоустраивать подростков. Фото - pixabay.com.
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Организации с штатом более 150 человек обязаны квотировать не менее одного рабочего места для приема на работу подростков от 14 до 18 лет. Изменения в местный закон «О квотировании рабочих мест в Тюменской области» были подписаны в конце 2019 года.

Квота устанавливается для следующих категорий: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел, освобожденные из воспитательных колоний или окончившие специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, дети из семей, в которых оба родителя признаны в установленном порядке безработными, из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также из семей, потерявших кормильца, дети беженцев и вынужденных переселенцев.

– Работодатели обязаны ежемесячно представлять в госучреждения службы занятости региона информацию о выполнении квот по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе лиц в возрасте от 14 до 18 лет, – заявила пресс-секретарь департамента труда и занятости населения Тюменской области Оксана Белова.

В ведомстве уточнили, что при невыполнении требований должностных лиц оштрафуют на сумму от тысячи до пяти тысяч рублей, юридических – от 10 до 20 тысяч.

Стало известно, что если предприятие не имеет возможности зарезервировать или создать такое рабочее место, то оно может профинансировать выделение рабочих мест у другого работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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