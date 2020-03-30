30 Март 2020 2020-03-30T10:27:35+03:00

В Тюмени клещи отказались от самоизоляции и присасываются к горожанам. Фото - pixabay.com.

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В областную клиническую инфекционную больницу стали обращаться тюменцы, к которым присосались клещи. На сегодняшний день пострадавших уже восемь человек. Причем четыре из них обратились накануне, 29 марта.

– Если раньше мы говорили о необходимости неспецифической профилактики, то сейчас – о самоизоляции. Это еще один повод, кроме карантина, ограничить посещение как минимум лесов, парков. Не будем создавать дополнительную нагрузку на инфекционную больницу, – посоветовала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В ведомстве рассказали о мерах неспецифической профилактики на даче. Так, следует носить специальный защитный костюм, через воротник и манжеты которого не смогут пролезть клещи. Рубашка должна иметь длинные рукава, укрепленные у запястий резинкой. Ее надо заправить в брюки, концы брюк – в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой или капюшоном.

Клещи семейства иксодовых являются переносчиками различных заболеваний, из которых для человека наиболее опасны клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз, отметили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU