Тюменцам рассказали, как уберечь детей от травм во время карантина

30 Март 2020 2020-03-30T12:39:49+03:00

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В Тюмени родителям рассказали, как обезопасить ребенка от травм на время карантина, когда в доме может наблюдаться суматоха. За последние несколько лет, по заверениям местных врачей, в регионе участились случаи черепно-мозговым травм среди детей. Впрочем, как и во всем мире. Эта тенденция, скорее всего, связана с урбанизацией.

– В нашей городской жизни все время появляются новые источники опасности. Например, пластиковые оконные рамы значительно удобней тяжелых деревянных, которые были в квартирах раньше. Но в то же время с легкими современными конструкциями маленьким детям справиться куда проще. В результате риск падения из окон значительно вырос, – говорит нейрохирург ОКБ №2 Екатерина Захарчук.

Она отмечает, что карантин можно провести с пользой. Если в доме есть дошкольники, то врач советует заказать через интернет специальные замки на окна и установите их.

– Вам потребуется проветривать комнаты, а вынужденно лишенные прогулок ребятишки наверняка полезут к окнам. Да и лето совсем близко. А это тот период, когда падения из окон происходят наиболее часто. Советую посвятить часть неожиданно освободившегося времени тому, чтобы осмотреть дом и сделать его безопасным для детей, – сообщила Екатерина Захарчук.

ИСТОЧНИК KP.RU