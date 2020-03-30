Волосы и зубы нашли тюменские хирурги в опухоли тюменки

30 Март 2020 2020-03-30T09:57:48+03:00

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Хирурги МСЧ «Нефтяник» похвастались интересной находкой, извлеченной из опухоли прооперированной тюменки. Внутри они обнаружили четыре зуба и волосы. Но ничего удивительного в этом нет: тератомы могут содержать практически все ткани организма

Пациентка поступила в клинику с диагнозом кистома яичника. Такие опухоли возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона и могут содержать практически все ткани организма. Чаще всего в тератоме находят волосы, ногти, хрящи, кости, зубы, реже – отдельные органы и части тела.

– Операцию по удалению опухоли провела Елена Колесникова – врач-хирург отделения гинекологии клиники. По ее словам, это не первый случай в практике местных врачей. Так, в 2019 году хирурги областной клинической больницы № 2 извлекли двухкилограммовую тератому у 10-летней девочки, – сообщила пресс-секретарь МСЧ «Нефтяник» Наталья Берсенева.

Что касается пациентки с зубами и волосами в опухоли, то уже на следующий после операции день женщина выписалась из стационара. Через неделю она сможет вернуться к активному образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU