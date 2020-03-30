2020-03-30T08:23:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам рассказали о непродовольственных товарах первой необходимости

В список вошли туалетная бумага, зоотовары и прочее
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали о непродовольственных товарах первой необходимости.Тюменцам рассказали о непродовольственных товарах первой необходимости.Фото: Вадим Бегун
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В России утвердили рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Это было сделано в целях выполнения подпункта «в» пункта 2 указа президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Так, в перечень непродовольственных товаров первой необходимости вошли санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, коробок, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ и зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Известно, что органы государственной власти субъектов России вправе дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на своей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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