Тюменских работодателей познакомили с новыми требованиями трудового законодательства

29 Март 2020 2020-03-29T18:15:58+03:00

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В региональном законодательстве о занятости в 2020 году появился ряд изменений, которые затронут предприятия всех форм собственности. В частности, для организаций с численностью работников свыше 150 человек установлено квотирование одного рабочего места для несовершеннолетнего. За дополнительное обучение сотрудников можно будет получить компенсацию.

Поправка необходима для гарантий трудоустройства подростков из социально неблагополучных семей и категорий.

По словам директора департамента труда и занятости Надежды Мазуркевич в рамках национального проекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Старшее поколение» сотрудники старше 50 лет смогут пройти дополнительное обучение или переквалификацию. Можно выбрать различные программы обучения и образовательные организации. При этом стоимость обучения в пределах 53400 рублей будет возмещаться из бюджета.

Подобные программы обучения предлагаются и для находящихся мам в декрете. Они также смогут пройти обучение для повышения квалификации либо для получения дополнительной профессиональной компетенции. Есть программы для трудовой адаптации новых сотрудников на предприятиях. Предприятие сможет сократить затраты на подготовку молодых специалистов, а те получат первый опыт работы, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU