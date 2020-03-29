В Голышманово объявлен фотоконкурс, посвященный победе в Великой Отечественной войне

29 Март 2020 2020-03-29T17:34:55+03:00

Жюри оставляет за собой право определить дополнительную номинацию из числа понравившихся работ

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Фотоконкурс «Была война… Была Победа…» стартовал 1 марта в Голышмановском городском округе. В нем могут принять участие фотографы-любители и профессионалы разных возрастов.

Фотоконкурс проходит по номинациям. Принимаются фотографии хорошего качества в формате А4 (21х30 см), не более одной фотоработы от одного участника в каждой номинации, а также фоторабота в электронном виде в формате JPEG (ширина и высота изображения от 800px до 2000px, размер файла не должен превышать 15 Мбайт). Старые фотографии необходимо оцифровать.

Оценка конкурсных работ проводится организаторами конкурса. Победители определяются в каждой номинации отдельно. При оценке работ учитывается оригинальность сюжета; композиционное и цветовое решение; качество оформления/техника исполнения; точность соответствия заявленной тематике конкурса и полнота раскрытия темы.

Конкурсные работы и заявки принимаются Голышмановском МД. Фотографии, присланные на конкурс позднее 20 мая 2020 года, могут быть отклонены от участия.

Церемония награждения участников фотоконкурса состоится в Голышманово. Авторы лучших работ получат право участия в окружной фотовыставке «Была война… Была Победа…», сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU