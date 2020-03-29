2020-03-29T16:39:34+03:00
Общество

В режиме самоизоляции тюменцам следует следить за своим питанием

Холодильник нужно заполнить с высоким содержанием белка
Алена Кульмухаметова
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В режиме самоизоляции тюменцам следует следить за своим питаниемВ режиме самоизоляции тюменцам следует следить за своим питаниемФото: pixabay.com
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Во время карантина и домашней самоизоляции тюменцам следует обеспечить организм строительным материалом, витаминами, минералами и поддержать стабильную работу иммунитета.

Главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева посоветовала, холодильник лучше заполнить продуктами с высоким содержанием белка: говядина, телятина, мясо птицы, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые. Диетологи призывают отказаться от полуфабрикатов, колбас и сосисок. Можно взять рыбные консервы: ставриду, скумбрию в натуральном виде без масла.

Лучше выпивать стакан кисломолочных продуктов в день. Кроме белков, сложных углеводов и клетчатки для иммунитета необходимы жиры. Правильные жиры содержатся в растительных маслах, сливочном топленом масле, кокосовом масле. Для заправки салатов нужно использовать нерафинированные растительные масла.

Пить лучше отвар плодов шиповника. В стакане настоя шиповника больше витамина С, чем в литре апельсинового сока. Компоты из сухофруктов также полезны. Удовольствие и пользу доставит какао. Кофе отлично может заменить цикорий, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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