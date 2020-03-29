В Тюменской области стартовал конкурс «Семья года»

29 Март 2020 2020-03-29T16:11:33+03:00

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Департамент социального развития Тюменской области и региональный центр «Семья» приглашают тюменские семьи принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья года». Он проходит по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций».

В региональном центре «Семья» рассказали, что первый, муниципальный этап конкурса, продлится до 12 апреля. Заявки принимаются от семей, живущих в г.Тюмени и в Тюменском районе в этом центре. Жителям муниципалитетов необходимо подавать документы необходимо в территориальные и комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН, ЦСОН).

Подведение итогов регионального этапа конкурса и награждение победителей пройдет в мае в Тюмени. Конкурсные материалы семей, занявших первые места в регионах со всей страны, будут направлены на Всероссийской этап конкурса.

Добавим, семьи Тюменской области с 2016 года ежегодно принимают участие во конкурсе «Семья года», а также входят в число победителей на всероссийском уровне, были включены в Почетные книги «Семья года» 2016 – 2019 гг.

ИСТОЧНИК KP.RU