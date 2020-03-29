2020-03-29T14:22:09+03:00
Общество

Эксперт рассказал тюменцам, как лучше мыть автомобиль

Губки и тряпки могут нанести вред кузову
Алена Кульмухаметова
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Эксперт рассказал тюменцам, как лучше мыть автомобильЭксперт рассказал тюменцам, как лучше мыть автомобильФото: pixabay.com
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С приходом весны тюменцам приходится почти ежедневно мыть автомобили. Как правильно это делать рассказывает эксперт.

Сотрудник автомоечного комплекса Виктор Петровских поделился, как сделать так, чтобы мойка проходила без вреда для лако-красочного покрытия, и почему необходимо следить, чтобы мойщики не использовали во время удаления грязи с кузова губки и тряпки.

По его словам, мыть автомобиль следует не чаще одного раза в неделю. Если на улице грязь, то можно выбрать техническую мойку. Она самая дешевая, в нее входит только мытье кузова.

- И не забудьте предварительно узнать, выполняется техническая мойка с применением шампуня или без него, - говорит он.

Автошампунь помогает очистить все микротрещины на кузове, а вот просто водой этого не сделать, более того, грязь в микроцарапинах и трещинах впитает воду и способствует ее проникновению в краску, так появляется коррозия.

По словам эксперта, также нежелательно применение в процессе мойки тряпок и губок, на них остаются мелкие камни и песок, и при трении они могут оставлять небольшие царапины на лако-красочном покрытии. Для смывания грязи лучше всего подходит щетка с длинным мягким ворсом.

Кстати, не забывайте после мойки протирать авто специальной тряпкой, которая удалит все капли с поверхности, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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