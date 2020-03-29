Для тюменских школьников приготовили онлайн-марафон

29 Март 2020 2020-03-29T13:38:04+03:00

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После школьных каникул у детей начнется дистанционное обучение. Чтобы ребятам не скучно было проводить время дома, без кружков и секций, для них стараются приготовить разные виртуальные развлечения и занятия. Например, в Нижнетавдинском районе Тюменской области создали онлайн-марафон #Весна_открытий.

Ученики смогут пройти разные конкурсы в удобное для себя время, привлечь семью, выполнить несколько работ или проектов, познакомиться с работами других участников, с интересом и пользой провести свободное время, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Организаторы постарались найти занятия как для личного, так и для семейного творчества.

Например, рассказать о своих любимцах можно в конкурсе фотографий «Кто в доме хозяин», блеснуть кулинарными талантами в конкурсе «Кулинарный поединок», подать товарищам идеи интересного времяпрепровождения - в конкурсе лайфхаков «Семейный досуг» и другие. В каждом конкурсе определят победителей, которые получат дипломы и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU