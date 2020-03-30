2020-03-30T07:53:46+03:00
Общество

Жильцы тюменского дома не смогли найти офис управляющей компании

В отношении директора организации возбуждено административное дело
Вадим Бегун
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Жильцы тюменского дома не смогли найти офис управляющей компании. Фото - 2Гис.Жильцы тюменского дома не смогли найти офис управляющей компании. Фото - 2Гис.
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В Тюмени возбуждено административное дело в отношении директора ООО «СервисУют», чей офис не могли найти жильцы. Таков результат проверки прокуратурой информации, опубликованной средствами массовой информации.

Как сообщают специалисты, согласно действующему законодательству управляющие организации должны размещать в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на сайте dom.gosuslugi.ru сведения о своем почтовом адресе и приеме граждан.

– Установлено, что организация указала в качестве почтового адреса и места приема граждан дом 8 на улице Молодежной в Тюмени. Однако фактически там она не находилась, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

В отношении директора ООО «СервисУют» возбудили дело об административном правонарушении. Кроме того, внесено представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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