2020-03-30T07:56:09+03:00
Общество

Тюменцы узнали, как автобусы объедут закрытый участок улицы Менделеева

Ездить по этой дороге нельзя до лета [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Тюменцы узнали, как автобусы объедут закрытый участок улицы Менделеева.Тюменцы узнали, как автобусы объедут закрытый участок улицы Менделеева.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени с 4 апреля до 1 июня будет закрыт участок улицы Менделеева от Федорова до Абдулина. Таким образом, маршруты №№ 13, 16, 45, 57, 73, 83 будут следовать в объезд перекрытого участка.

– На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда. В движении транспорта возможны затруднения, – отметили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Там также сообщили, что уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-07-22.

Схема предоставлена МКУ "Тюменьгортранс".

Схема предоставлена МКУ "Тюменьгортранс".

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре Тюмени закроют участок дороги у торгово-развлекательного центра «Кристалл». Движение прекратят в связи с ремонтом системы ливневой канализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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