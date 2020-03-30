2020-03-30T07:57:41+03:00
Происшествия

В центре Тюмени неизвестные спилили деревья на миллионы рублей

Было возбуждено несколько уголовных дел
Вадим Бегун
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В центре Тюмени неизвестные спилили деревья на миллионы рублей. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В центре Тюмени неизвестные спилили деревья на миллионы рублей. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени на перекрестке улиц Максима Горького и 50 лет Октября незаконно срубили деревья. С ноября прошлого года зафиксировано пять таких фактов.

– После обследования мы установили, что незаконно было вырублено 11 яблонь и 4 ясенелистных клена. Наши специалисты посчитали ущерб, который выразился внушительной суммой – около 4,5 миллиона рублей. По каждому из этих фактов направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы, – сообщил директор департамента городского хозяйства администрации города Тюмени Семен Тегенцев.

Он также добавил, что по данных фактам было возбуждено несколько уголовных дел. На сегодняшний день расследования продолжаются.

Тюменцев просят сообщать о подобных нарушениях в правоохранительные органы либо в Центр информирования населения администрации города Тюмени по телефону 45-15-20. Ответственность за подобные правонарушения – вплоть до уголовной. Такие вопросы решаются совместно с органами внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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