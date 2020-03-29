29 Март 2020 2020-03-29T12:34:27+03:00

В горбольнице №1 города Тюмени нет больных коронавирусом Фото: pixabay.com

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Новость о том, что в первой областной клинической больнице № 1, находятся десятки зараженных коронавирусом людей, оказалась очередным фейком.

В оперативном штабе Тюменской области заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Сейчас в областной клинической больнице № 1 действительно находятся 64 больных с диагнозом «пневмония». Они получают необходимое лечение. Также все заболевшие сдали обязательный анализ на наличие коронавирусной инфекции. Результаты оказались отрицательными.

Кроме того, в штабе отметили, что всплеска заболевания пневмонией в регионе нет. Такое количество заболевших является средним показателем. Всего в год пневмонией болеют 2,5 – 3 тысячи тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU