Погода на 30 марта в Тюмени: воздух прогреется до +12

30 Март 2020 2020-03-30T05:03:58+03:00

Весь день будет пасмурно

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Сегодня, 30 марта, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 3 градуса, днем – плюс 10 – 12. Вечером столбики термометров покажут 6 – 9 градусов выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Теплым. На Алексея Теплого, как правило, бурно тает снег. Если на Алексея тепло, то весна будет теплой, если холодно – весна запоздает.

Большие ручьи тающего снега предвещали мокрое лето. В прежние времена говорили: «Алексей, человек Божий, зиму-зимскую на нет сводит», «Сверху печет – снизу течет».

ИСТОЧНИК KP.RU