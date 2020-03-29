Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать газетные киоски с 29 марта по 5 апреля 2020 года

29 Март 2020 2020-03-29T12:25:27+03:00

Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать газетные киоски с 29 марта по 5 апреля Фото: Ирина Ромашкина

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Режим самоизоляции для лиц группы риска введён в Тюменской области с 28 марта. С этой субботы постановлением губернатора ограничена деятельность ряда организаций, за исключением четкого перечня предприятий. В этот список попали и СМИ: киоски печати будут работать по графику выходных.

С 29 марта по 5 апреля 2020 года киоски печатной продукции сокращают часы работы. Горожане смогут купить свежую прессу с 8 до 19 часов. Так выстроил свой график распространитель периодики «Пресс-информ».

– Нам уже дали график. Получается, с утра сократили работу на час – будем работать с восьми утра до семи вечера, – пояснила продавец киоска Любовь Анатольевна.

Сокращения спроса на периодику на этой неделе она не наблюдала. Киоск находится напротив супермаркета, их разделяет пешеходный переход, проходимость хорошая.

– У меня на этой неделе изменений не было, прессу нормально берут. Конечно, последние два дня меньше стало людей из-за самоизоляции. Я сегодня сижу, уже народу нет. Посмотрим, что будет на следующей неделе, – сказала собеседница «Комсомолки».

Такой же график работы и у Риммы Марченко, продавца периодики киоска «Информ-печать». Жалуется, что прессу берут мало.

– Мы на остановке, здесь люди обычно спешат по своим делам. И конкуренции стало много: в любом магазине теперь можно купить газеты, – сказала она.

А вот режим повышенной готовности, по её словам, не стал причиной снижения спроса. Пустые полки в супермаркетах демонстрируют, что у свежей прессы спрос есть.

ИСТОЧНИК KP.RU