2020-03-29T11:55:01+03:00
Общество

Тюменские производители поставляют товары в более 100 стран мира

Правительство области продолжает всесторонне поддерживать всех, кто занимается экспортом
Алена Кульмухаметова
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Тюменские производители поставляют товары в более 100 стран мираТюменские производители поставляют товары в более 100 стран мираФото: pixabay.com
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На днях очередной контейнерный поезд с продукцией тюменских товаропроизводителей отправился по маршруту Войновка – Автово Октябрьской железной дороги. Оттуда морские суда доставят груз в любые точки мира.

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области рассказали, что в 2019 году количество стран, закупающих продукцию Тюменской области, увеличилось на 12% и достигло 102 стран. Так, предприятие холдинга «СВЕЗА» – ООО «Тюменский фанерный завод» – в два раза увеличило производство из-за увеличения спроса за границей.

Учитывая интерес бизнеса к ускоренным контейнерным поездам, тюменский регион СвЖД и департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области обсуждают вопрос формирования контейнерных поездов от станции Войновка до станции Находка (эксп.) Дальневосточной железной дороги.

По мнению губернатора Александра Моора, многие тюменские предприятия готовы к выходу на зарубежные рынки, а потому правительство области продолжает всесторонне поддерживать всех, кто уже занимается экспортом или планирует освоить это направление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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