2020-03-29T12:00:10+03:00
Общество

Тюменских пенсионеров просят сохранять бдительность во время самоизоляции

Рассылки приходят с логотипом «Госуслуг»
Алена Кульмухаметова
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Тюменских пенсионеров просят сохранять бдительность во время самоизоляцииТюменских пенсионеров просят сохранять бдительность во время самоизоляцииФото: pixabay.com
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Тюменцам старше 65 лет с 28 марта по 10 апреля настоятельно рекомендуют оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье. Родным на время рекомендуется сократить контакты для исключения заражения.

Горожан просят предупредить престарелых родственников о возможных происках мошенников. Они могут позвонить в дверь, позвонить по телефону или прислать на электронную почту заманчивое предложение.

Появился фейковый сайт «ГосПомощь» с гарантированной выплатой по 15 тысяч рублей каждому. Все рассылки приходят с логотипом «Госуслуг».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что в период самоизоляции нужно быть бдительными. Не приобретать сомнительные товары, которые могут предлагать пешие продавцы. Не совершать необдуманных платежей и переводов денег, не сообщать банковские реквизиты. Злоумышленники могут представиться специалистами, которые проводят дезинфекцию квартир.

Если гости представились сотрудниками исполнительных органов власти, то попросите предъявить документы.

Горячая линия официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса стопкоронавирус.рф: 8-800-2000-112 Чтобы быть в курсе новостей, в том числе по новым фейкам, подписывайтесь на каналы оперативного штаба в вайбере или ватсапе.

Добавим, что есть и достоверная информация о том, что пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями предоставят социальную выплату 2000 рублей. Эту сумму тюменцы получат в дни, когда получают пенсию и другие социальные выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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