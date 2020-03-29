2020-03-29T09:01:11+03:00
Общество

Оперативный штаб Тюменской области опроверг информацию об еще одном заболевшем

Поступающая в мессенджерах информация является недостоверной
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Оперативный штаб Тюменской области опроверг информацию об еще одном заболевшемОперативный штаб Тюменской области опроверг информацию об еще одном заболевшемФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Очередную фейковую новость запостил неизвестный в мессенджерах. Якобы заболевших коронавирусной инфекцикй в регионе куда больше двух и даже у автора поста есть знакомая зараженная девушка.

Информация о других заболевших - ложь

Информация о других заболевших - ложь

- Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. На сегодняшний день в Тюменской области по-прежнему двое заболевших, оба продолжают лечение в областной инфекционной клинической больнице, их состояние стабильно, рассказали в оперативном штабе Тюменской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность. Нарушителям грозит административный штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперативный штаб Тюменской области опроверг информацию об еще одном заболевшем
Диетолог рассказала тюменцам, как справиться с весенним авитаминозом
Центр «Семья» онлайн займется досугом тюменцев
Погода 29 марта в Тюмени: солнечно и тепло
В Тюмени распространился фейк о том, что детей вывозят в загородные лагеря
Александр Моор о коронавирусе в Тюмени: нужно усилить контроль за людьми на карантине и в самоизоляции
Тюменских школьников научат креативно мыслить
Тюменцев просят помочь в работе с одинокими пожилыми людьми
Тюменские «муравьи» готовятся заработать летом
Тюменские бабушки и дедушки учатся и получают стипендию
Тюменцам напоминают: нарушение санэпидемправил может быть уголовно наказуемым
Горожанки Тюмени научатся сами делать косметику
Правительство о коронавирусе: тюменцам предлагают ознакомиться с указом президента, документами и рекомендациями
Тюменская область лидировала в УФО в рейтинге по промышленному производству
Тюменцы могут пожаловаться на работодателя за невыполнение указа президента о нерабочей неделе
В Тюмени стартовал онлайн-марафон #ПроВсе
Осторожно, опасность! Клещи проснутся раньше, уверяют специалисты
Игорь Чудиновских – о форс-мажоре в условиях международного контракта
В Тюменском районе обсудили, чем займутся летом школьники