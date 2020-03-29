Оперативный штаб Тюменской области опроверг информацию об еще одном заболевшем

29 Март 2020 2020-03-29T09:01:11+03:00

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Очередную фейковую новость запостил неизвестный в мессенджерах. Якобы заболевших коронавирусной инфекцикй в регионе куда больше двух и даже у автора поста есть знакомая зараженная девушка.

Информация о других заболевших - ложь

- Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. На сегодняшний день в Тюменской области по-прежнему двое заболевших, оба продолжают лечение в областной инфекционной клинической больнице, их состояние стабильно, рассказали в оперативном штабе Тюменской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность. Нарушителям грозит административный штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU