Диетолог рассказала тюменцам, как справиться с весенним авитаминозом

29 Март 2020 2020-03-29T07:11:48+03:00

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С наступлением теплых весенних дней многие горожане замечают у себя постоянную сонливость, раздражительность и апатию. Это признаки авитаминоза, так как после зимы организму не хватает «подпитки», витаминов. Кроме того, девушки могут заметить, что ногти становятся более хрупкими, волосы выпадают, шелушится кожа. Все это также симптомы авитаминоза. Справиться со всеми проблемами поможет правильное питание.

- Весной очень важно есть продукты, богатые микроэлементами и витаминами. Например, витамин С, который называют «весенним», содержится не только в цитрусовых, зелени, яблоках, облепихе и черной смородине, но и в белокочанной и цветной капусте, болгарском перце, бобовых и даже картофеле, - говорит диетолог Вероника Пашутина. - Кстати, девушкам, которые готовят свою фигуру к пляжному сезону, советую включить в рацион крупы, а также как можно больше свежих овощей, фруктов и ягод, естественно, без сахара.

Не хватает тюменцам и «солнечного» витамина D, потому получать его тоже лучше из пищи, им богаты кисло-молочные продукты, печень, яичный желток, красная икра и рыба. Витамин «молодости» Е содержится в зелени, растительном масле и шиповнике. В качестве антидепрессанта можно употреблять витамин В1, он есть в хлебобулочных изделиях, гречке, рисе, овсянке, говядине, свинине, бобовых и орехах.

Для детей очень важно добавлять в рацион витамин роста В2, потому готовьте юным горожанам злаковые, мясо, рыбу, давайте чаще молоко, яйца и свежие овощи.

ИСТОЧНИК KP.RU