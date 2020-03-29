2020-03-29T06:02:32+03:00
Общество

Погода 29 марта в Тюмени: солнечно и тепло

Приметы говорят о ранней весне
Алена Кульмухаметова
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Погода 29 марта в Тюмени: солнечно и теплоПогода 29 марта в Тюмени: солнечно и теплоФото: pixabay.com
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В воскресенье 29 марта в Тюмени солнечная и теплая погода без осадков. Ветер юго-западный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +11 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха днем составит +7, +12 градусов.

По народному календарю сегодня Саввин день. Приметы на 29 марта говорили о грядущей погоде. Если заметили тепло в этот день, значит, ждите такую весну. Увидели в ясном небе как плывут облака – грядут теплые дни. Вороны и воробьи купаться в лужах начали – жди потепления. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника лето будет жаркое и долгое. Если этот день теплый, то и весна такая же будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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