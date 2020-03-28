В Тюмени распространился фейк о том, что детей вывозят в загородные лагеря

28 Март 2020 2020-03-28T20:04:19+03:00

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Фейк в сопровождении фото облетел соцсети и мессенджеры. На снимке запечатлена группа детей на автобусной остановке. Автор сделал вывод, что группу детей отправляют в детские лагеря.

Тюменцев предупреждают: фейки о коронавирусе наказуемы. Фото: Оперштаб Тюменской области

– Это не соответствует действительности: деятельность лагерей на территории Тюменской области приостановлена до 10 апреля, – сообщил Оперштаб Тюменской области. – 28 и 29 марта проводятся выезды групп, которые уже находились на лагерных сменах. Новых заездов не планируется до особого распоряжения областного правительства.

Напомним, это не первый случай лживых новостей о коронавирусе в нашем регионе. Вся официальная и достоверная информация о реальных мерах профилактики распространения коронавируса круглосуточно размещается в официальном канале оперативного штаба Тюменской области. Там можно ознакомиться с данными о мерах профилактики, с номерами горячих линий, алгоритмами действий, а также актуальными комментариями медработников, представителей Роспотребнадзора, руководителей органов власти. Информация находится в открытом доступе на сайте https://t-l.ru/coronavirus.

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ИСТОЧНИК KP.RU