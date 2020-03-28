2020-03-28T20:08:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Моор о коронавирусе в Тюмени: нужно усилить контроль за людьми на карантине и в самоизоляции

Глава Тюменской области о коронавирусе: ситуация на территории региона стабильная
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Самая эффективная профилактика борьбы с инфекцией — максимальное снижение контактов между людьми. Фото: Оперштаб Тюменской областиСамая эффективная профилактика борьбы с инфекцией — максимальное снижение контактов между людьми. Фото: Оперштаб Тюменской области
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В Тюмени сегодня, 28 марта, прошло заседание регионального штаба по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. По его итогам губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул эффективную работу полиции по розыску и выявлению несознательных тюменцев, не соблюдающих карантин или иные меры режима повышенной готовности.

Глава региона подчеркнул, что новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Под пристальным вниманием оперштаба находится работа с людьми, которые посещали другие страны.

– Граждан посетили на дому, взяли все анализы. Официально у нас двое больных. Но расслабляться нельзя: наши земляки продолжают прибывать из других государств, нужно, чтобы они самостоятельно о себе сообщали, – сказал губернатор.

В связи с этим он сказал, что необходимо усилить контроль за людьми, находящимися в самоизоляции после возвращения из-за границы.

Оперштаб решил подключить молодежные патрули к разъяснительной работе с пожилыми людьми старше 65, которые с сегодняшнего дня должны находиться в самоизоляции. Соблюдение этого режима будут проверять несколько раз в день. Также молодежные патрули во время нерабочей недели будут ходить по улицам и рассказывать пожилым людям о рисках заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Самая эффективная профилактика борьбы с инфекцией – максимальное снижение контактов между людьми. Александр Моор также призвал родителей, которые планировали в ближайшие дни отправить детей к бабушкам и дедушкам, не делать этого.

По видеосвязи главы муниципальных образований области доложили о том, как обрабатывают дезинфицирующими средствами общественный транспорт, как работают с пожилыми людьми, отчитались о готовности волонтерского корпуса.

– Нужно быть готовыми к более жестким ограничительным мерам и к жизни в таких условиях. Рационально оценивать ситуацию и негативные последствия, если мы с вами не будем действовать твердо, жестко и эффективно. У нас всех одна цель – снизить скорость распространения коронавируса и его последствия, – считает губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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