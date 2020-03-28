Тюменских школьников научат креативно мыслить

28 Март 2020 2020-03-28T18:40:11+03:00

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Как стать востребованным специалистом в будущем, школьников научат на онлайн-курсах креативного мышления Chill & Create DEMO, организаторами которых стал мультицентр «Контора пароходства».

Уроки мастерства преподадут директор центра молодежного инновационного творчества «ФабЛаб» Дмитрий Яковлев, web-дизайнер, преподаватель школы Coddy Екатерина Шмидт, директор центра креативного мышления «МАРС 2030» Кирилл Никонов. Спикеры проведут лекцию, а после слушателей ждут задания и призы. В таком виртуальном формате пройдет три встречи, сообщает Moi-portal.ru.

Как поясняют организаторы, эксперты помогут развить креативное мышление. С помощью развитого креативного мышления привычные вещи видятся под другим углом, а это экономит время для решения задач. В будущем эта способность станет определяющей у работодателя.

На трех лекциях тюменцы применят творческие способности в работе, избавятся от лишних мыслей, постараются вникнуть в процесс изготовления дизайнерского продукта. Участники онлайн-занятия вживутся в роль работников крупных компаний и попробуют придумать нестандартные идеи для развития бизнеса.

К участию приглашают ребят 13-15 лет. Кроме лекций, участников ждут домашние задания. Показавший лучший результат сможет выиграть беспроводные наушники. Чтобы присоединиться к онлайн-курсу, необходимо заполнить заявку на конторапароходства.рф.

Курс Chill & Create пройдет в тестовом режиме, а в сентябре его ждет полная версия – больше лекций и мастер-классов пройдут на площадке мультицентра «Контора пароходства».

ИСТОЧНИК KP.RU