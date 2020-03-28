Тюменцев просят помочь в работе с одинокими пожилыми людьми

28 Март 2020 2020-03-28T17:56:00+03:00

Нужны водители, чтобы развозить еду и лекарства пожилым тюменцам

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Консультационному пункту для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет, который работает в Тюмени по номеру 8-800-201-41-41, необходимы люди. Организаторы просят отозваться неравнодушных тюменцев, благотворительные и общественные организации, сообщает оперштаб Тюменской области.

Сейчас нужны добровольцы-водители, которые помогут в доставке продуктов питания и лекарств одиноким пожилым людям, сообщила руководитель регионального центра «Семья» Елена Перминова.

- Также мы ждем тех, кто готов стать оператором колл-центра. Необходимое обучение мы организуем. Общественные организации могут предложить свои возможности. Рассчитываем на помощь в штабе, в логистике и во всем, что может быть полезно нашим гражданам, - рассказала она.

Региональный центр «Семья» стал одним из мест, где базируется консультационный пункт. Телефоны учреждения: 20-89-88, 42-37-88, 30-26-27.

Работа ведется также в областном геронтологическом центре, областном центре реабилитации инвалидов и в центре мер социальной поддержки.

Напомним, с 28 марта по 10 апреля в Тюменской области настал режим самоизоляции пожилых людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU