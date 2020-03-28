Тюменские «муравьи» готовятся заработать летом

28 Март 2020 2020-03-28T17:24:58+03:00

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У тюменских школьников в планах на лето 2020 – хорошенько поработать и заработать первую зарплату. Традиционные «Отряды мэра» за четыре смены планируют собрать 4500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает «Вслух.ру».

В Тюмени и Тобольске нужны будут рабочие по благоустройству. Еще пригодится помощь ребят педагогам-организаторам, делопроизводителям, библиотекарям, почтальонам, цветоводам, садоводам, операторам ЭВиВМ, слесарям по ремонту автомобиля. Школьники смогут познакомиться с работой музейного смотрителя, реставратора, изготовителя сувенирной продукции, специалиста по маркетингу, рабочего по уходу за животными, судьи регистратора. Дополнительный отбор будет в творческую бригаду «Кураж», в бригаду «Капитаны двора», а также для работы помощником мастера типографии. Полный перечень с описанием можно посмотреть на официальном сайте отряды-мэра.рф.

Смены начнутся с 3 июня. Ребята будут работать с 9 до 12 часов, три смены займут школьников по десять рабочих дней, а одна – всего на пять. Максимальный заработок составит 4 тыс. рублей. Зарплата школьникам формируется из основной выплаты и материальной поддержки Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Уже сейчас можно подготовить некоторые документы для подачи заявки. Так, через Госуслуги можно заказать справку о несудимости. Для трудоустройства также понадобится паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинская справка формы 086-у, лицевой счет.

Прием документов начнется 13 апреля. Онлайн-запись будет открыта на сайте отряды-мэра.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU