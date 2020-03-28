2020-03-28T16:22:11+03:00
Общество

Тюменские бабушки и дедушки учатся и получают стипендию

В 2020 году в регионе к учебе приступили 92 тюменца старшего возраста
Лина Орлова
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Направить на обучение предпенсионеров и пенсионеров могут и работодателиНаправить на обучение предпенсионеров и пенсионеров могут и работодателиФото: Ирина Ромашкина
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В Тюменской области для старшего поколения организуются программу профессионального обучения в рамках национального проекта «Демография», сообщает региональный департамента труда и занятости населения.

В 2020 году на обучение пойдут не только граждане предпенсионного возраста, а также пожилые люди за 50 лет и старше — работающие или ищущие работу. Пока девушки и бабушки переобучаются и ищут работу им выплачивают стипендию в размере минимального размера оплаты труда – 12 130 рублей, с районным коэффициентом.

Обучение проводится в том числе дистанционно. Образовательные программы подготовлены в среднем на три месяца. Подробности можно узнать в центрах занятости населения Тюменской области. При обращении нужен паспорт и трудовая книжка. Контакты центров занятости можно найти на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Направить на обучение могут и работодатели. По условиям договора им возмещаются нормативные затраты – не более 53,4 тыс. рублей. Если же решено отправить работника на обучение в другой населенный пункт, то затраты на проезд, аренда жилья на время обучения будут компенсированы, также будут предоставлены суточные (не более 118 тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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