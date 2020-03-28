Тюменцам напоминают: нарушение санэпидем правил может быть уголовно наказуемым
Роспотребнадзор напоминает тюменцам об административной или уголовной ответственности за нарушение норм. Если человек нарушает санитарно-эпидемиологические правила, это может привести к уголовному.
– Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо смерть человека – предусмотрена уголовная ответственность! – напоминает Роспотребнадзор.
В Оперштабе Тюменской области также опубликовали размер штрафов в случае нарушений мер, которые способствуют обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Административная ответственность предусматривает штраф в размере:
- для граждан – от 100 до 500 рублей;
- для должностных лиц – от 500 до 1000 рублей;
- для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 500 до 1000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
– для юридических лиц – от 10000 до 20000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Также жителей Тюменской области призвали обращаться в надзорные службы, если работодатель вынуждает сотрудников писать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Если ваши трудовые права нарушены, вы вправе подать жалобу в Госинспекцию по труду на сайте. Жалобу за невыполнение указа президента о нерабочей неделе примет Роспотребнадзор.
За нарушение требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права административная ответственность в виде штрафа может составить от 1000 до 50000 рублей. Если же окажется, что ранее нарушитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия, штраф от 10000 до 70000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU