Горожанки Тюмени научатся сами делать косметику

28 Март 2020 2020-03-28T15:15:08+03:00

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Самостоятельно приготовить натуральную косметику сможет каждая тюменка, прошедшая один из мастер-классов проекта «Лаборатория косметики», который вновь стартовал в Тюмени.

Всего пройдет семь лекций, первая состоялась в марте, сообщает «Тюменская область сегодня». На ней участники учились разбираться в видах растительных масел и их косметических свойствах.

В программе курса запланировано несколько мастер-классов в течение дня и выступление федеральных экспертов. А после мастер Юлия Гайя предложит попробовать себя на практике и вместе с ней приготовить масляную сыворотку для лица.

Очередное знакомство со средствами для чар красоты запланировано на 26 апреля. На лекции врач Ксения Асташкина расскажет об эфирных маслах. Подробнее в группе организаторов в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/zwlab.

Заключительный мастер-класс проекта «Лаборатория косметики» пройдет в сентябре. После, в октябре, всех участников приглашают на фестиваль экологичного образа жизни ZERO WASTE FEST TYUMEN, сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU