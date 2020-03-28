Тюменская область лидировала в УФО в рейтинге по промышленному производству

28 Март 2020 2020-03-28T14:39:59+03:00

Регион также стал первым по обороту розничной торговли

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Индекс промышленного производства Тюменской области в январе 2020 года составил 130,8%. Это обеспечило региону первую строчку в рейтинге УФО по промышленному производству, сообщает «Тюменьстат».

С данными ознакомился «Вслух.ру». Интернет-издание дополняет: второе место по промышленности занимают соседи – Курганская область.

Тюменский регион преуспел и по обороту розничной торговли: на человека приходится по 21,8 тыс. рублей. Прежде лидером была Свердловская область, однако теперь опустилась на второе место.

Тюменская область держит лидерство по объемам производства молока и яиц – в регионе производят 28 литров и 86 яиц на душу населения. Остается первенство за Тюменью и по вводу жилья: на тысячу человек введено 31,5 кв. м общей площади жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками – 19,2 кв. м.

Ямал стал лидером по зарплате: зарплата работника в автономном округе составляет в среднем 98,6 тыс. рублей. По обороту общественного питания на человека и по индексу потребительских цен Ямал тоже впереди, индекс – 99%.

ИСТОЧНИК KP.RU