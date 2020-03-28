В Тюмени стартовал онлайн-марафон #ПроВсе

28 Март 2020 2020-03-28T13:39:12+03:00

Ребята станут увереннее в себе и самостоятельнее, считают организаторы проекта. Фото: региональный центр "Семья"

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«Молекулярная кухня», интеллектуальная зарядка и День кинопремьер ждет участников онлайн-проекта только на первой неделе. Марафон продлится до 12 апреля, сообщает ИА «Тюменская линия».

Марафон проходит в официальной группе регионального центра «Семья» в соцсети «ВКонтакте». Заведующий отделением инспекторов по охране детства регионального центра «Семья» Елена Анфиловьева рассказала, что участвовать в проекте могут не только школьники.

На первой неделе марафона участники примутся за интеллектуальную зарядку «Посмотри», приуроченную к международному дню права. Пройдет День кинопремьер, а также детям расскажут о кибербезопасности.

– Итог первой недели профилактического марафона мы проведем в виде кулинарной мастерской «Молекулярная кухня». Это вебинар, на котором ребята научатся вкусно готовить для своей семьи, – пояснила Елена Анфиловьева.

Вторая неделя марафона будет посвящена защите от огня. Ребят ждет виртуальная экскурсия в мастерские робототехники и анимации, а также на площадку кинофестиваля «Ноль плюс». Завершат вторую неделю работой с психологами на занятии «На пороге взросления».

Заключительную неделю марафона начнут со Дня позитивной реальности. В его рамках пройдет интернет-челленджа в честь Международного дня вечеринок. Участников ждет викторина «Ребенок в правовом государстве», День физики и химии и день, посвященный молекулярной кухне. В заключении ребят ждет интернет-квест академии безопасности.

– Ребята станут увереннее в себе и самостоятельнее, участвуя в нашем интернет-марафоне. Они научатся строить свой день без понуждения, лишнего контроля со стороны родителей и педагогов, – считает Елена Анфиловьева.

ИСТОЧНИК KP.RU