2020-03-28T13:37:41+03:00
Общество

Осторожно, опасность! Клещи проснутся раньше, уверяют специалисты

Насекомые активизируются раньше обычного, предупреждают специалисты
Лина Орлова
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В случае нападения клещей нужно как можно быстрее обратиться к врачуВ случае нападения клещей нужно как можно быстрее обратиться к врачуФото: Ирина Ромашкина
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Тюменцев просят остерегаться клещей. Даже если клещ всего лишь полз по коже, нужно обратиться к врачу, сообщает «АиФ – Западная Сибирь» со ссылкой на тюменское управление Роспотребнадзора.

Укус клеща приводит к заражению вирусным энцефалитом. Заболевание поражает центральную нервную систему, впоследствии можно стать инвалидом и даже умереть.

Заразиться энцефалитом можно не только от укуса клеща. Заразным окажется молоко животного, которого укусил клещ, как и любые продукты, изготовленные из такого зараженного молока. Нельзя расчесывать место укуса, касаться раны голыми руками, настаивают специалисты.

Для защиты от клещей рекомендуется использовать репелленты, препаратами нужно обрабатывать открытые участки тела и одежду. Обязательно рекомендуется прочесть инструкцию!

Кроме того, лучше сделать профилактические прививки против клещевого энцефалита в поликлинике по месту жительства.

В случае нападения клещей нужно как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы он поскорее извлек опасное насекомое и сделал укол иммуноглобулина – его ставят в течение 96 часов после присасывания. Напавшего клеща необходимо отвезти в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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