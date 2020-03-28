Питерский дизайнер Ксения Люстикова преподаст мастер-класс тюменцам

28 Март 2020 2020-03-28T10:18:22+03:00

Эксперт расскажет о том, чем отличается айдентика от брендинга

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Лекция федерального эксперта из Санкт-Петербурга Ксении Люстиковой пройдет в театральном центре «Космос» в формате видеотрансляции. Прямой эфир запланировали на 1 апреля в 19 часов, сообщает интернет-издание «Мегатюмень».

Ксения Люстикова – участница биеннале графического дизайна «Золотая пчела 12» и «Золотая пчела 13», выставки плакатов в Литве, Индонезии, Черногории, Берлине, Праге, Брюсселе и Сент-Луисе. Спикер познакомит с разницей айдентика от брендинга, расскажет о трендах в сфере цветовой гаммы, форм, шрифтов и логотипов.

Лекция пройдет в рамках проекта «Лучше дома», который проводится с 18 марта. Трансляция состоится в группе театрального центра «Космос» во «ВКонтакте». Подключиться смогут все желающие.

Программу готовят команды мультицентров «Контора пароходства» и «Моя территория», театрального центра «Космос», Студенческого центра Тюменской области и «Медиаполиса». На время режима повышенной готовности эти пространства будут закрыты для посетителей в режиме оффлайн. Подробности в проекте "Лучше дома" на портале "Мой портал".

ИСТОЧНИК KP.RU