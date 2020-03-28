«Распакуем тюменское»: общественники обращают внимание на неперерабатываемую упаковку
Акцию «Распакуем тюменское» запускает добровольческое объединение «Круговорот». Волонтеры стремятся убедить местных производителей перейти на перерабатываемые аналоги.
Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня». Волонтеры проверят собранную упаковку и выявят те компании, которые используют неперерабатываемую упаковку. Этим производителям активисты напишут письма с предложением заменить упаковку.
– Люди готовы практиковать раздельный сбор отходов и отказываться от лишнего мусора, но это непросто, когда привычные молоко или пирожные упакованы в «семерку». И сделать потребитель ничего не может. Изменить упаковку в силах только производитель. Любимые продукты, упакованные в неперерабатываемый пластик, – основное препятствие на пути к экологичному образу жизни, – уверена руководитель добровольческого объединения «Круговорот» Кристина Шелемеха.
Добровольцы призывают тюменцев помочь в сборе упаковки, которая не подвергается переработке. На ней должна читаться маркировка и сохраниться этикетка, подтверждающая, что производитель местный. Собранную упаковку можно принести на станцию «Сортировочную» в часы работы приемного пункта.
Кроме того, волонтеры проверят готовы ли тюменские магазины и общепиты отпускать продукты в тару покупателя во время флешмоба «Это слишком». Тюменцев призывают делиться в соцсетях фотоснимками. Подробности в группе «Круговорота».
ИСТОЧНИК KP.RU