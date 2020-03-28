2020-03-28T09:26:08+03:00
Общество

«Распакуем тюменское»: общественники обращают внимание на неперерабатываемую упаковку

Волонтеры проведут бренд-аудит собранной упаковки и найдут перерабатываемые аналоги
Лина Орлова
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Неперерабатываемый пластик – основное препятствие на пути к экологичному образу жизни. Фото: добровольческое объединение «Круговорот»Неперерабатываемый пластик – основное препятствие на пути к экологичному образу жизни. Фото: добровольческое объединение «Круговорот»
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Акцию «Распакуем тюменское» запускает добровольческое объединение «Круговорот». Волонтеры стремятся убедить местных производителей перейти на перерабатываемые аналоги.

Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня». Волонтеры проверят собранную упаковку и выявят те компании, которые используют неперерабатываемую упаковку. Этим производителям активисты напишут письма с предложением заменить упаковку.

– Люди готовы практиковать раздельный сбор отходов и отказываться от лишнего мусора, но это непросто, когда привычные молоко или пирожные упакованы в «семерку». И сделать потребитель ничего не может. Изменить упаковку в силах только производитель. Любимые продукты, упакованные в неперерабатываемый пластик, – основное препятствие на пути к экологичному образу жизни, – уверена руководитель добровольческого объединения «Круговорот» Кристина Шелемеха.

Добровольцы призывают тюменцев помочь в сборе упаковки, которая не подвергается переработке. На ней должна читаться маркировка и сохраниться этикетка, подтверждающая, что производитель местный. Собранную упаковку можно принести на станцию «Сортировочную» в часы работы приемного пункта.

Кроме того, волонтеры проверят готовы ли тюменские магазины и общепиты отпускать продукты в тару покупателя во время флешмоба «Это слишком». Тюменцев призывают делиться в соцсетях фотоснимками. Подробности в группе «Круговорота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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