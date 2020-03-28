2020-03-28T08:08:24+03:00
Общество

В Упорово подготовили технику к посевной

Аграрии закупили более 11,5 тонн минеральных удобрений
Лина Орлова
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Картофель посадят почти на трех тысячах гектаров. Фото: pixabay.comКартофель посадят почти на трех тысячах гектаров. Фото: pixabay.com
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Этой весной в поля выйдут 391 трактор, 265 сеялок, 102 культиватора – всего 758 единиц техники готово в Упорово к посевному сезону, сообщает информагентство «Тюменская линия».

– Из 129 комбайнов 123 находятся в рабочем состоянии, но их пора настанет лишь осенью – рассказал заместитель главы муниципалитета, председатель комитета по развитию АПК Александр Зоммер.

В 2020 году в полях будут работать, как и годом ранее, 11 крупных сельскохозяйственных предприятий и семь крестьянско-фермерских хозяйств. К весне они закупили более 11,5 тыс. тонн минеральных удобрений – это 63% от запланированных 18,4 тыс. тонн.

Аграрии проверили 7,3 тыс. тонн из 15 тыс. 200, а это около 48 %.

– Показатель ниже, чем в среднем по региону, потому что наши аграрии не начинают проверку в начале года, чтобы не закончился срок действия выдаваемых сертификатов. Буквально через пару недель, весь семенной фонд будет проверен, - пояснил Александр Зоммер.

Площадь под посев остается такой же, как в прошлом году – более 85,6 тыс. га. На зерновые и зернобобовые культуры увеличили площади на 6000 га, составят более 57,8 тыс. га. Картофель посадят почти на 3 тыс. га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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