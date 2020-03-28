2020-03-28T07:10:08+03:00
Общество

В Тюмени впервые пройдет онлайн-форум «Большая перемена»

Форум пройдет под лозунгом «Горизонты новых возможностей и ресурсов»
Лина Орлова
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Родителей первоклашек познакомили «Первыми шагами в мире цифровых технологий». Фото: pixabay.comРодителей первоклашек познакомили «Первыми шагами в мире цифровых технологий». Фото: pixabay.com
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Ежегодный форум для школьников, родителей и педагогов Тюменской области «Большая перемена» пройдет в режиме онлайн. В 2020 году виртуальное общение посвятят национальным проектам. Форум стартовал с «Открытой субботы».

По традиции форум проводится на весенних каникулах. В виртуальный полилог вступили педагоги, родители, дети. Онлайн-встречи собрали более 315 родителей. Классные руководители пояснили мамам и папам возможности, которые появляются у ребенка благодаря нацпроектам «Образование» (федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»).

С «Первыми шагами в мире цифровых технологий» познакомили родителей первоклашек. Им также рассказали об образовательных платформах «Учи.Ру», «Яндекс.Учебник», «Российская электронная школа». Консультации родителям проводились для разного возраста. Шестиклассники и их родители работали в проекте «Солдатская каша», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Семиклассники посетили виртуальные экскурсии по известным музеям страны. Родителям старшеклассников рассказали, как будут готовить к ОГЭ и ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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