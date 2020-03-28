2020-03-28T06:04:07+03:00
Общество

В Тюменском районе успешно реализуется программа поддержки малоимущих семей

В 2020 году «Социальный контракт» будет заключен еще с 20 семьями Тюменского района
Светлана БОРИСОВА
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Благодаря господдержке у каскаринцев сбылась – завести домашнее подворьеБлагодаря господдержке у каскаринцев сбылась – завести домашнее подворьеФото: Ирина Ромашкина
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Так называемый «Социальный контракт» реализуется на территории Тюменской области с 2010 года.

– В 2019 году участниками программы по выходу на самообеспечение стали 23 семьи Тюменского района, – рассказывает директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Наталья Нестерова.

Участники программы – малообеспеченные семьи и одинокие граждане, имеющие трудовой потенциал. Они представляют план выхода на самообеспечение, исходя из указанных там сумм и совокупного дохода семьи, назначается выплата. Она направляется на развитие бизнеса или личного подсобного хозяйства как для собственного пользования, так и для дополнительного дохода семьи.

Чаще всего в Тюменском районе участники программы предпочитают развивать ЛПХ: в 2019 было 19 таких семей. Так, молодая семья Воронцовых из села Каскара смогла осуществить, по их признанию, мечту детства – завести свое хозяйство. На полученные по программе средства они приобрели поросят, кроликов, барана, корм для питомцев, строительные материалы для обустройства сарая.

– Сейчас уже хотим расширяться, дальше строиться, взять еще поросят, – делится планами участница программы Олеся Воронцова.

Две семьи – участники программы выхода на самообеспечение 2019 года – направили полученные денежные средства на развитие трудовой предпринимательской деятельности – станции техобслуживания и мини-завода по изготовлению кирпича. Еще две семьи построили теплицы, где выращивают рассаду для личного пользования и на продажу.

В этом году «Социальный контракт» будет заключен еще с 20 семьями Тюменского района. Желающие принять участие в программе могут обратиться к специалисту по социальной работе КЦСОН Тюменского района по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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