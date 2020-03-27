2020-03-27T15:59:11+03:00
Политика

Назначен заместитель губернатора Тюменской области

Распоряжение подписал Александр Моор
Вадим Бегун
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Назначен заместитель губернатора Тюменской области. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Назначен заместитель губернатора Тюменской области. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Губернатор Тюменской области назначил заместителя. Им стал Алексей Райдер.

Сегодня, 27 марта, Александр Моор подписал распоряжение о назначении Алексея Райдера заместителем губернатора. О своем решении глава региона сообщил на заседании президиума регионального правительства.

Напомним, что ранее Райдер занимал должность руководителя областного департамента образования и науки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что объявление следующей недели нерабочей из-за ситуации с коронавирусом внесло коррективы в учебный процесс. В тюменских школах готовились возобновить дистанционные занятия с понедельника. Теперь планы придется скорректировать. Об этом сообщал Алексей Райдер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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