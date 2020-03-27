Назначен заместитель губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области назначил заместителя. Им стал Алексей Райдер.
Сегодня, 27 марта, Александр Моор подписал распоряжение о назначении Алексея Райдера заместителем губернатора. О своем решении глава региона сообщил на заседании президиума регионального правительства.
Напомним, что ранее Райдер занимал должность руководителя областного департамента образования и науки.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что объявление следующей недели нерабочей из-за ситуации с коронавирусом внесло коррективы в учебный процесс. В тюменских школах готовились возобновить дистанционные занятия с понедельника. Теперь планы придется скорректировать. Об этом сообщал Алексей Райдер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Опять не учимся». В Тюмени рассказали, когда школьники вернутся к занятиям
Четвертая четверть начнется на неделю позже, если ситуация снова не поменяется (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU