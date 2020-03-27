Тюменка, решившая в два часа ночи принять душ, вызвала себе скорую
Сегодня, 27 марта, в два часа ночи на станцию скорой помощи поступил необычный вызов. 36-летняя женщина пожаловалась медикам на нестерпимую боль в глазу. Однако прибывшие специалисты не обнаружили в нем никаких посторонних предметов.
– Оказалось, что горожанка принимала ванну и случайно брызнула гелем для душа себе в глаз. Возникшее сильное жжение испугало ее, и она набрала на сотовом телефоне, который лежал прямо под рукой, номер экстренной службы, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.
Она также сообщила, что взволнованной пациентке измерили артериальное давление, температуру и пульс. Они посоветовали позвонить в поликлинику, чтобы при необходимости решить вопрос наблюдения в дальнейшем.
Медики отмечают, что при попадании геля или шампуня в глаз тереть его не нужно. Надо промыть глаз водой до уменьшения или полного исчезновения чувства жжения. Это самый простой и доступный способ оказания первой помощи в такой ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU