2020-03-27T15:56:58+03:00
Здоровье

Тюменка, решившая в два часа ночи принять душ, вызвала себе скорую

Специалисты заверили, что ее ситуация экстренной не была
Вадим Бегун
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Тюменка, решившая в два часа ночи принять душ, вызвала себе скорую.Тюменка, решившая в два часа ночи принять душ, вызвала себе скорую.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 27 марта, в два часа ночи на станцию скорой помощи поступил необычный вызов. 36-летняя женщина пожаловалась медикам на нестерпимую боль в глазу. Однако прибывшие специалисты не обнаружили в нем никаких посторонних предметов.

– Оказалось, что горожанка принимала ванну и случайно брызнула гелем для душа себе в глаз. Возникшее сильное жжение испугало ее, и она набрала на сотовом телефоне, который лежал прямо под рукой, номер экстренной службы, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Она также сообщила, что взволнованной пациентке измерили артериальное давление, температуру и пульс. Они посоветовали позвонить в поликлинику, чтобы при необходимости решить вопрос наблюдения в дальнейшем.

Медики отмечают, что при попадании геля или шампуня в глаз тереть его не нужно. Надо промыть глаз водой до уменьшения или полного исчезновения чувства жжения. Это самый простой и доступный способ оказания первой помощи в такой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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