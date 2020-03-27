В Тюмени до лета закроют участок улицы Менделеева
В Тюмени закроют участок улицы Менделева у торгово-развлекательного центра «Кристалл». Его откроют только в самом начале лета.
– В связи с ремонтом системы ливневой канализации с 4 апреля по 1 июня будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы Дмитрия Менделеева на участке от Федорова до Абдулина, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве участников дорожного движения попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать закрытый участок можно по улицам Семенова и Зелинского.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре приступают к реконструкции участка магистрального водовода диаметром тысяча миллиметров и протяженностью пятьсот метров. Для этого по улице Свободы в границах улиц Затюменской и Казанской с 28 марта по 30 июля ограничат движение.
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