2020-03-27T14:29:45+03:00
Недвижимость

В Тюмени до лета закроют участок улицы Менделеева

Горожанам показали пути объезда [СХЕМА]
Вадим Бегун
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В Тюмени до лета закроют участок улицы Менделеева.В Тюмени до лета закроют участок улицы Менделеева.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени закроют участок улицы Менделева у торгово-развлекательного центра «Кристалл». Его откроют только в самом начале лета.

– В связи с ремонтом системы ливневой канализации с 4 апреля по 1 июня будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы Дмитрия Менделеева на участке от Федорова до Абдулина, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве участников дорожного движения попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать закрытый участок можно по улицам Семенова и Зелинского.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре приступают к реконструкции участка магистрального водовода диаметром тысяча миллиметров и протяженностью пятьсот метров. Для этого по улице Свободы в границах улиц Затюменской и Казанской с 28 марта по 30 июля ограничат движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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