27 Март 2020 2020-03-27T14:16:22+03:00

Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать Тюменская кадастровая палата с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Фото - Тюменская кадастровая палата.

Рассказываем, как будет работать Тюменская кадастровая палата в первую неделю апреля

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Тюменский филиал Федеральной кадастровой палаты изменил график работы на следующей неделе. Подать различные заявления можно на официальном сайте ведомства.

Так, в офисе приема-выдачи документов, который находится на улице Мельникайте, 93/2, нерабочими установили дни с 30 марта по 6 апреля. Работа в обычном порядке здесь возобновится с 7 апреля. Что касается офиса на улице Киевской, 78, то он будет закрыт по 5 апреля, и заработает, соответственно, 6 апреля.

– В нерабочие дни граждане и предприниматели могут также направить обращение по разным вопросам на адрес электронной почты filial@72.kadastr.ru и посредством официального сайта kadastr.ru через вкладку «Обратная связь», – сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что информацию о готовности документов после оказания услуг Росреестра можно получить в круглосуточном режиме по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания 8 (800) 100-34-34.

ИСТОЧНИК KP.RU