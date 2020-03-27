Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать Тюменская кадастровая палата с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Тюменский филиал Федеральной кадастровой палаты изменил график работы на следующей неделе. Подать различные заявления можно на официальном сайте ведомства.
Так, в офисе приема-выдачи документов, который находится на улице Мельникайте, 93/2, нерабочими установили дни с 30 марта по 6 апреля. Работа в обычном порядке здесь возобновится с 7 апреля. Что касается офиса на улице Киевской, 78, то он будет закрыт по 5 апреля, и заработает, соответственно, 6 апреля.
– В нерабочие дни граждане и предприниматели могут также направить обращение по разным вопросам на адрес электронной почты filial@72.kadastr.ru и посредством официального сайта kadastr.ru через вкладку «Обратная связь», – сообщили в ведомстве.
Также стало известно, что информацию о готовности документов после оказания услуг Росреестра можно получить в круглосуточном режиме по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания 8 (800) 100-34-34.
ИСТОЧНИК KP.RU
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