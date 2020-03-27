27 Март 2020 2020-03-27T12:29:14+03:00

Тюменский портал – один из лучших по созданию контента для тех, кто на карантине. Фото - портал #лучшедома72.

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Тюменский портал #лучшедома72 признали одной из самых успешных практик по созданию контента для тех, кто находится на карантине. Это определила рабочая группа по созданию дополнительного образовательного и развивающего контента в онлайн-доступе, которую создали по поручению полномочного представителя президента в УрФО.

«Тюменский портал #лучшедома72 создан 17 марта, но уже завоевал немалую популярность. Здесь проведено уже более 50 онлайн-событий, которые суммарно набрали более 600 тысяч просмотров и порядка двух тысяч комментариев. До 12 апреля здесь состоится еще более ста событий», – сообщает официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе.

Отмечается, что на сайте есть проекты с длительным участием из дома «Студвесна онлайн», «Ток-театр», интеллектуальный турнир «Кубок Короны», «Домашка» (задания с игровой механикой для школьников по созданию контента в домашних условиях), онлайн-конкурс для IT разработчиков «Диванный разраб».

Кроме того, на портале имеется онлайн-кинотеатр, где транслируются концерты известных исполнителей, а также спектакли лучших театров страны.

ИСТОЧНИК KP.RU