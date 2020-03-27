Поправки в Конституцию о защите семьи и детей названы стратегическими

27 Март 2020 2020-03-27T11:27:18+03:00

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Акцент на теме семьи и детства в новой редакции Конституции будет иметь стратегическое значение, поскольку это является отражение приоритетов развития страны, заявила депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

– Безусловно, обязанность государства – защищать приоритетное право ребенка жить и воспитываться в семье, а также обеспечивать условия, которые способствуют всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, – отметила парламентарий.

Напомним, в России объявлено Десятилетие детства. И внесение в Конституцию новых положений в сфере защиты семьи и детства может стать одним из главных достижений в поддержку этого проекта. С принятием данных поправок государство и общество окончательно закрепят тему защиты интересов и прав детей в качестве одного из приоритетов государственной политики.

В новой редакции соответствующих статей конкретизируются обязанности государства по созданию условий для семей и достойного воспитания детей. Это включает в себя создание современной инфраструктуры для медицинского обслуживания, в том числе перинатальных центров, а также детских садов и школ нового поколения. Также растущую роль в государственной политике должна играть поддержка молодых семей, включающая пособия и другие меры.

Это также тесно перекликается с другими предложениями по изменению основного закона, в частности заботой государства о детях-сиротах и целым комплексом социальных обязательств перед гражданами: и гарантия обязательного социального страхования, и адресная поддержка, и индексация социальных пособий, добавила Елена Кашкарова,

ИСТОЧНИК KP.RU