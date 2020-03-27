2020-03-27T11:14:28+03:00
Общество

В Тюмени начали пылесосить улицы

В этом году к уборке приступили раньше, чем обычно [ФОТО]
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени начали пылесосить улицы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени начали пылесосить улицы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени подрядные организации уже приступили к уборке улиц. Для сбора пыли на дороги областного центра вышла вакуумно-подметальная техника, которую в народе называют пылесосом.

В настоящее время на улицах города работает уборочная техника. После долгой зимы подрядчики приводят в порядок проезжую часть и тротуары, моют бордюры, дорожные знаки и остановки, очищают от мусора прибордюрные зоны.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Для сбора пыли на дороги вышла вакуумно-подметальная техника – так называемые пылесосы. В среднем в день задействуется пять таких машин. Специалисты используют мойку с высоким давлением, вода в ней – обычная, без добавок.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

– В наших климатических условиях уборка в весенне-летний период начинается с 15 апреля. Однако в этом году с установлением благоприятной погоды подрядные организации уже приступили к уборке улиц, чтобы наш город был чистым и комфортным для горожан, – сообщил главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Смышляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский портал – один из лучших по созданию контента для тех, кто на карантине
Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать медицинские организации с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
В Тюмени начали пылесосить улицы
Поправки в Конституцию о защите семьи и детей названы стратегическими
«Ситуация экстраординарная»: тюменцам советуют молиться дома
В Ишиме малыш попал в больницу после поедания арахиса
Эксперт оценила внесение в Конституцию поправок в сфере культуры
Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать Центры занятости населения с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Тюмени мужчина из ревности сжег два автомобиля своей возлюбленной
В Тюмени мальчик сломал плечо, играя на куче кирпичей
Дорожники приступили к ремонту трассы Тюмень – Ханты-Мансийск
Забыла запереть: сосед обчистил квартиру тюменки на Пермякова
Два тюменских маршрута продлят до аграрного университета
Тюменец остался без денег и алкоголя из-за своей доверчивости
В районе тюменского онкодиспансера отключат светофоры
Погода на 27 марта в Тюмени: без солнца
Как оценить доброе дело? Правила регулирования благотворительной деятельности обсудили на федеральном уровне
Сбербанк впервые открыл доступ к своей «Виртуальной школе»
«Водитель в шоке»: в Тюмени в машину с беременной женщиной и малышкой влетело другое авто
Тюменец нарубил берез на 230 тысяч рублей
«Дорожная лаборатория» будет курсировать по улицам Тюмени
«Единая Россия» сократит расходы на выборы
Коронавирус в Тюмени. Новости на 26 марта 2020 года: из тюменского санатория выписали людей, находившихся на карантине
Абоненты МегаФона скупают гаджеты