В Тюмени начали пылесосить улицы

27 Март 2020 2020-03-27T11:14:28+03:00

В этом году к уборке приступили раньше, чем обычно [ФОТО]

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В Тюмени подрядные организации уже приступили к уборке улиц. Для сбора пыли на дороги областного центра вышла вакуумно-подметальная техника, которую в народе называют пылесосом.

В настоящее время на улицах города работает уборочная техника. После долгой зимы подрядчики приводят в порядок проезжую часть и тротуары, моют бордюры, дорожные знаки и остановки, очищают от мусора прибордюрные зоны.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Для сбора пыли на дороги вышла вакуумно-подметальная техника – так называемые пылесосы. В среднем в день задействуется пять таких машин. Специалисты используют мойку с высоким давлением, вода в ней – обычная, без добавок.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

– В наших климатических условиях уборка в весенне-летний период начинается с 15 апреля. Однако в этом году с установлением благоприятной погоды подрядные организации уже приступили к уборке улиц, чтобы наш город был чистым и комфортным для горожан, – сообщил главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Смышляев.

ИСТОЧНИК KP.RU