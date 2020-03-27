«Ситуация экстраординарная»: тюменцам советуют молиться дома

27 Март 2020 2020-03-27T10:49:23+03:00

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Духовенство Тобольской митрополии призывает прихожан не посещать соборные богослужения, оставаться дома и совершать молитву самостоятельно. Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции.

В течение недели можно будет в частном порядке приходить в храм, подавать записки с именами близких – священник будет поминать их на литургии. Богослужения в храмах будут совершаться, однако во время службы молиться следует дома.

– Того, что переживает мир сейчас, не было уже очень давно. Ситуация экстраординарная и она требует особых мер. Наши отцы и деды победили в Великой Отечественной войне, но любая победа требует мобилизации всего общества. Враг может быть невидимый, и средства борьбы против него могут быть для нас непривычными, но необходимыми для успеха общего дела, – сообщил председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии священник Григорий Мансуров.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор призвал всех граждан, находящихся в группе риска, оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU