«Ситуация экстраординарная»: тюменцам советуют молиться дома
Духовенство Тобольской митрополии призывает прихожан не посещать соборные богослужения, оставаться дома и совершать молитву самостоятельно. Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции.
В течение недели можно будет в частном порядке приходить в храм, подавать записки с именами близких – священник будет поминать их на литургии. Богослужения в храмах будут совершаться, однако во время службы молиться следует дома.
– Того, что переживает мир сейчас, не было уже очень давно. Ситуация экстраординарная и она требует особых мер. Наши отцы и деды победили в Великой Отечественной войне, но любая победа требует мобилизации всего общества. Враг может быть невидимый, и средства борьбы против него могут быть для нас непривычными, но необходимыми для успеха общего дела, – сообщил председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии священник Григорий Мансуров.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор призвал всех граждан, находящихся в группе риска, оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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