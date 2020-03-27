2020-03-27T10:19:58+03:00
Общество

Эксперт оценила внесение в Конституцию поправок в сфере культуры

Она отметила вклад России в развитие мировой культуры
Есен Абилькенов
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Россия внесла большой вклад в мировую культуруРоссия внесла большой вклад в мировую культуруФото: pixabay.com
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Россия обладает богатейшей культурой, доставшейся ей за более чем тысячелетнюю историю от предков. И обязанность современников состоит в том, чтобы передавать это богатство подрастающему поколению, отмечает председатель Тюменской межрегиональной организации Российского профсоюза работников культуры Наталья Войнова.

С этой точки зрения внесение в Конституцию поправки о культурном наследии свидетельствует о признании достижений российской культуры в сфере театра, балета, музыки, художественном искусстве, а также о том, что государство берет на себя обязательства поддерживать эту важнейшую сферу общественной жизни страны. Закрепление таких обязательств в Основном законе будет с одобрением встречено в культурных кругах, добавила эксперт.

Она также подчеркнула, что Россия внесла большой вклад в развитие мировой культуры, что признается далеко за ее пределами. И этот багаж необходимо сохранить и предоставить возможность потомкам гордиться этим.

– Трепетное сохранение отечественной культуры и передача ее истории грядущим поколениям – наша задача. Важно беречь традиции, язык, национальные костюмы. Культура многолика. В России живет около 300 национальностей, они говорят на 193 языках, но для всех русский язык общий – это тоже достижение нашей культуры. И поправка в Конституцию о культурном наследии – важное решение, которое необходимо утвердить, – сказала Наталья Войнова.

По ее словам, серьезная работа по развитию культуры и национальных традиций и проводится и в Тюменской области. В музеях бережно хранятся экспонаты, рассказывающие об истории освоения Сибири, насчитывающей уже около 500 лет. В регионе мирно соседствуют друг с другом представители более ста национальностей, осуществляя культурный обмен на протяжении сотен лет.

– За этот период Тюменской области сложились уважительные отношения между разными народами. А по уровню развития учреждений культуры наш регион в числе лидеров. Это касается и развития материальной базы театров, музеев, библиотек, домов культуры, за что следует поблагодарить правительство области. Это свидетельствует о достойном отношении к культуре как к одному из важнейших аспектов воспитания подрастающих поколений в совокупности с достижениями науки и техники, – добавила представитель профсоюза работников культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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