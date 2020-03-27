В Тюмени помоют и продезинфицируют мусорные баки

27 Март 2020 2020-03-27T12:42:43+03:00

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В Тюмени до 1 мая помоют и продезинфицируют баки для сбора твердых коммунальных отходов. Масштабная суперуборка начнется в начале апреля.

– После схода снега и при наступлении устойчиво теплой погоды приступим к активной обработке контейнеров. Возчикам, управляющим организациям и муниципалитетам уже направлены рекомендации и письма с просьбой подключиться к этому процессу, – сообщила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

В компании отметили, что на время помывки баков будет использован подменный фонд. Специалисты рассказывают, что весь процесс занимает не больше суток: контейнер увозят, на его место ставят замену, моют и возвращают на место.

Металлические емкости тоже обновят – владельцы почистят их, обработают и, если надо, покрасят. Уборка начнется в Тюмени, а затем и на всей территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU